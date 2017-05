Tutkija radiossa: Pohjois-Korea myy kemiallisia aseita – tätä USA pelkää

Pohjois-Korean kriisi on monimutkainen konflikti, jossa Yhdysvallat pelkää Pohjois-Korean saavan ydinkärjen, Pohjois-Korea pelkää Yhdysvaltojen iskua ja Kiina pelkää, että tasapaino järkkyisi. Ilman aseellisia toimia Pohjois-Korea ei ydinohjelmastaan luovu, katsoo Ylen Politiikkaradiossa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin tutkija Elina Sinkkonen.

Yhdysvaltain tammikuussa virkaan astunut presidentti Donald Trump on ilmoittanut jyrkästi, että nyt viiden ydinkokeen jälkeen Pohjois-Korea ei enää tee kuudetta. Sinkkosen mukaan taustalla on pelko siitä, että Pohjois-Korea edistyy teknologisesti ja kykenee tulevaisuudessa valmistamaan mannerten välisen ohjuksen sekä siihen sijoitettavan ydinpommin eli ydinkärjen.

–Yhdysvaltojen suurin pelko tällä hetkellä on, että ydinkärki voidaan laittaa mannertenväliseen ohjukseen ja ampua Yhdysvaltoihin, Sinkkonen sanoo Ylellä.

–Näitä merkkejä siitä, että Pohjois-Korea on edistynyt, on nyt sen verran paljon, että muutaman vuoden aikavälillä – jos mitään ei tehdä – on oletettavissa, että mennään niin pitkälle, että Yhdysvaltojen mantereelle suuntautuva uhka on ihan todellinen.

Sinkkonen kertoo, että Yhdysvallat on pyrkinyt häiritsemään Pohjois-Korean ohjuskokeita ja välillä maa on oma-aloitteisesti tuhonnut omia ohjuksiaan. Näissä kokeissa on Sinkkosen arvion mukaan haluttu oppia muutamia vaiheita laukaisuprosessista ja sen jälkeen tuhota todisteet ennen kuin ne karkaavat maan rajojen ulkopuolelle.

Mitkään pakotteet tai uhkailut eivät Sinkkosen mukaan saa Pohjois-Koreaa luopumaan omasta ydinohjelmastaan.

On mahdollista, että Pohjois-Koreasta lähtöisin olevia kemiallisia aseita on päätynyt Syyriaan

–Pohjois-Korea ei luovu ydinohjelmastaan, ellei sinne tule aseellista iskua. Tällaisten pakotteiden avulla on erittäin epätodennäköistä, että tavoitteeseen päästäisiin, Sinkkonen toteaa.

–Yksi syy on se, että Pohjois-Korea kokee, että ydinase on ainoa asia, joka estää Yhdysvaltojen iskut. He ovat analysoineet Irakin tapausta ja muita konflikteja ja tulleet siihen johtopäätökseen, että se on ainoa asia, joka heitä turvaa tai muuten hallinto yritetään purkaa.

Politiikkaradiossa tiistaina vieraillut Sinkkonen kertoo, että Pohjois-Korea hankkii varoja ydin- ja ohjusohjelmiinsa myymällä metalleja, aseita ja toimimalla maailmanlaajuisissa huumeverkostoissa. Liiketoimiaan se pyörittää muun muassa Kiinassa ja Venäjällä olevien lähetystöjensä kautta. Aseiden joukossa on myös ollut kemiallisia aseita, joita on saattanut päätyä jopa Syyriaan.

–On mahdollista, että Pohjois-Koreasta lähtöisin olevia kemiallisia aseita on Syyriaan päätynyt. Jonnekin niitä on päätynyt, koska tämmöinen iso laivalasti on jäänyt kiikkiin. Kaikkia ei saada kiinni, koska Pohjois-Korea käyttää apunaan myös muiden maiden kansalaisia kuten kiinalaisia. Myös Malesiassa ja Singaporessa on monimutkaisia klikkejä, joiden avulla toimintaa koitetaan peitellä, Sinkkonen toteaa.

Suljetun diktatuurin naapurimaa Kiina on pyrkinyt neuvomaan Pohjois-Koreaa avautumaan ja käyttäen omaa talouskasvuaan esimerkkinä. Pohjois-Korean ja Kiinan välit eivät Sinkkosen mukaan kuitenkaan ole kovin lämpimät. Vuonna 2011 maan uudeksi johtajaksi noussut Kim Jong-un ei toistaiseksi ole vieraillut Kiinassa.

–Kiina taas ei koe arvaamatontakaan ydinasevaltiota, vaikka se on heidän oma rajanaapurinsa, niin uhkaavana historiallisista syistä. Uhkaavampi skenaario Kiinalle olisi, että Koreat yhdistyisivät ja Yhdysvaltojen joukot tulisivat aina Kiinan rajalle tai että Pohjois-Korea hajoaa ja sieltä tulisi satoja tuhansia pakolaisia hyökyaaltona rajan yli. Ja kun maassa on myös ydinaseita ja kemiallisia aseita, ne voisivat päätyä vääriin käsiin, Sinkkonen pohtii ja lisää, että Kiinalle tärkeintä on ylläpitää alueen vakautta ja edellytyksiä omalle talouskasvulleen, Sinkkonen toteaa Ylellä.

Ratkaisua tilanteeseen tuskin löytyy YK:n turvallisuusneuvostosta nyt kun Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet ovat kireät.

–Luulen, että Venäjän jännitteet Yhdysvaltojen kanssa muilla politiikan alueilla kuten esimerkiksi Syyrian osalta, vaikuttavat siihen, että Venäjä pyrkii vastustamaan Yhdysvaltojen aikeita kaikilla mahdollisilla tavoilla.