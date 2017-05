Britannian hovissa hätäkokous: Huhumylly velloo

Britannian hovin henkilökunta on kutsuttu hätäkokoukseen. BBC:n mukaan kokous on aamupäivällä paikallista aikaa kello 10.

Huhumylly on alkanut velloa, ja terveydentilauutisia on alettu epäillä kokouksen syyksi.

BBC:n tietojen mukaan kokous ei kuitenkaan liittyisi kuningatar Elisabetin, 91, tai prinssi Philipin, 95, terveydentilaan.

Pääministeri Theresa May tapasi keskiviikkona illalla kuningattaren ja pyysi tätä hajottamaan Britannian parlamentin kesäkuun parlamenttivaaleja varten.

— Peter Hunt (@BBCPeterHunt) 4. toukokuuta 2017