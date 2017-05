Tieto Britannian hätäkokouksesta: Prinssi Philip vetäytyy

Britannian parlamentin hätäkokouksesta on saatu tieto, että prinssi Philip, 95, vetäytyy hovin edustustehtävistä syksyllä. Kuningatar Elisabet puolestaan jatkaa tehtäviään.

Huhumylly ehti alkaa velloa, kun tieto hätäkokouksesta tuli. Syyksi alettiin epäillä terveydentilauutisia.

Hovissa pidettiin kokous kello 10 paikallista aikaa. Philipillä, Edinburghin herttualla, on hovin tiedotteen mukaan kuningattaren täysi tuki vetäytymiselleen.

Pääministeri Theresa May tapasi keskiviikkona illalla kuningattaren ja pyysi tätä hajottamaan Britannian parlamentin kesäkuun parlamenttivaaleja varten.

