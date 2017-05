Kuvat: Hiekkamyrsky pimensi Pekingin taivaan – ilmanlaatu romahti mittariston ulkopuolelle

Kiinan pääkaupunki Peking peittyi torstaina hiekkamyrskyyn. Kaupungin ilmanlaatu laski pikavauhtia niin kehnoksi, että ei enää mahtunut mittaristoon, kertoo CNN.

CNN:n mukaan kaupungin peittäneen hiekkamyrskyn nopea eteneminen yllätti pekingiläiset. Ilman laatu laski parissa tunnissa AQI-indeksin sadasta pisteestä yli 500 pisteeseen – siis maltillisesta vaaralliselle tasolle ja lopulta indeksin ”ulkopuolelle”.

Asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa jo ilmanlaadun laskiessa vaaralliselle tasolle eli indeksin lukemiin 301–500. Torstaina monet pekingiläiset joutuivatkin jäämään koteihinsa, CNN kertoo.

05-04-2017 12:00; PM2.5; 684.0; 621; Beyond Index (at 24-hour exposure at this level)

