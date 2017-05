3 pointtia Ranskan vaaleista: Ranska sai heikon presidentin – ja Euroopan äärioikeisto ”kiistattoman johtajan”

39-vuotias Emmanuel Macron on Ranskan uusi presidentti – kaikkien aikojen nuorin lajissaan. Hän sai noin 66 prosenttia äänistä presidentinvaalien toisella kierroksella.

Murskavoitto ei kuitenkaan kerro kaikkea Ranskan politiikasta ja Macronin asemasta. Alla kolme keskeistä huomiota vaalituloksesta.

Presidentti ilman puoluetta etsii parlamentin enemmistön tukea

Aiemmin sosialistien ministerinä toiminut Emmanuel Macron voitti vaalit sitoutumattomana ehdokkaana ilman puoluetta. Hänen En Marche! -liikkeellään ei ole yhtään edustajaa Ranskan parlamentissa eli kansalliskokouksessa.

Ranskan parlamenttivaalit käydään jo kesäkuussa. Macronin pitäisi saada taakseen parlamentin tuki, jotta hän kykenee toteuttamaan politiikkaansa presidenttinä. Se, miten hän tämän tekee, on vielä epäselvää, huomautti Evli Pankin strategi Valtteri Ahti Ylen Ykkösaamussa maanantaina.

– En Marche! on vuoden vanha liike, ja se että he pystyisivät asettamaan vakavasti otettavia ehdokkaita – on vaikea nähdä miten se olisi mahdollista. Jonkinlainen liittouma on varmaan [todennäköisempää], mutta epäselvää on se, että mikä se liittouma on, tuleeko se vasemmalta vai oikealta, ja miten Ranskan poliittinen kartta asettuu? Vaikka Le Pen ei voittanut, niin onhan kyseessä aikamoinen mullistus Ranskan poliittisessa kentässä, Ahti sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Osa Ranskan kovia kokeneista konservatiiveista onkin jo alkanut vihjailla yhteistyöstä keskustaliberaalin Macronin kanssa, Politico kertoo.

Presidentti, joka ei sytytä

Ranskassa vaalien äänestysaktiivisuus oli pettymys. France24-kanava toteaa, että nukkuvien äänestäjien 26 prosentin osuus äänioikeutetuista ja 4,2 miljoonaa tyhjää ääntä tarkoittavat sitä, että murskavoitostaan huolimatta Macron ei sytytä merkittävää osaa ranskalaisista. Iso osa Macronin ääniä on annettu enemmän Marine Le Peniä vastaan kuin Macronin puolesta.

– Macron ei todennäköisesti tule nauttimaan sellaisesta kuherruskuukaudesta kuin hänen edeltäjänsä, France24 pohtii.

Euroopan äärioikeisto sai ”kiistattoman johtajansa”

Maahanmuuttovastaisen ja nationalistisen Kansallisen Rintaman Marine Le Pen sai noin 34 prosenttia äänistä. Vaikka tappio oli selvä ja äänimäärä hieman pienempi kuin odotettiin, on se samalla myös voitto Le Penille. Hänen isänsä, puolueen perustaja Jean-Marie Le Pen onnistui aikanaan saamaan vain noin 18 prosenttia äänistä presidentinvaalien toisella kierroksella vuonna 2002.

– Uskon, että Marina Le Penistä tulee nyt eurooppalaisen laitaoikeiston kiistaton johtaja. Hän kuitenkin meni tässä eteenpäin. Varmasti hänestä tulee Ranskassa myös tällainen räyhäoppositio Macronille ja hallitukselle, ja Macron saa pitää varansa, ettei hän sivuuta niitä kysymyksiä ja sitä aika ikävää säveltä, jota Marine Le Pen soittaa siitä, kuinka Euroopan unionin ja Ranskan eliitti tuhoavat työpaikkoja, sanoi europarlamentaarikko Heidi Hautala Ylen Ykkösaamussa.

Kansallisella Rintamallakin on Ranskan kansalliskokouksessa vain kaksi edustajaa, joten kesäkuun vaalit ovat myös Le Penin joukoille merkittävä tapaus. Le Pen lupasi vaali-iltana uudistaa puoluetta hyödyntääkseen ”historiallisen mahdollisuuden”.