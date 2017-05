Hiekkaranta katosi 30 vuotta sitten – nyt se ilmestyi takaisin

Britanniassa ja maailman mediassa ihmetellään hiekkarantaa, joka ilmestyi yllättäen takaisin kadottuaan yli 30 vuotta sitten.

Irlantilaisella Achillin saarella oli vielä vuonna 1984 Dooagh-niminen hiekkaranta. Rannikolla riehunut myrsky kuitenkin vei hiekan mennessään ja jätti jäljelle vain kiviä ja kalliolampia.

Tämän vuoden pääsiäisen jälkeen meri tuotti yllätyksen: hiekkaranta palasi. Juuri sopivasti ennen kesäkauden alkua, Achillin matkailutoimisto on iloinnut tiedotteessaan.

Noin 300-metrinen hiekkaranta onkin jälleen tuonut turistit paikalle.

– Sen jälkeen kun ihmiset ovat nähneet rannan uutisissa, meillä on ollut paljon enemmän vieraita, sanoo ravintoloitsija Alan Gielty Guardian-lehdelle.

Alla Twitter-viestejä aiheesta.

Congrats to Dooagh Beach on #Achill Island, Ireland which has returned after freak tides. It went missing after storms in 1984! #WelcomeHome pic.twitter.com/YahnGVld0K

— ☀Metalert Ireland☀ (@MetAlertIreland) May 8, 2017