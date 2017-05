”Tämä on kauhistuttavaa” – Donald Trump laski epäilyksen varjon päälleen

– Tämä on kauhistuttavaa niin monella tasolla, sanoo New Yorkin yliopiston oikeustieteen laitoksen johtaja Michael Waldman Politico-lehdelle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös irtisanoa liittovaltion poliisin FBI:n johtaja James Comey tuli yllätyksenä useimmille myös USA:n politiikan sisäpiirissä. Kysymyksiä herättää etenkin se, että Comey johti tutkintaa Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksistä. Etenkin demokraatit, mutta myös osa republikaanipoliitikoista, sanovat ääneen epäilyksensä peittelyoperaatiosta.

Michael Waldman, Hillary Clintonin entinen puheenkirjoittaja, on yksi arvostelijoista.

– Tämä näyttää kaikin puolin peittelyltä, mahdolliselta oikeudenjaon estämiseltä, aivan kuin Nixonin irtisanoessa Archibald Coxin, Waldman sanoo viitaten vuoden 1973 Watergate-skandaaliin.

– Se on ainoa historiallinen ennakkotapaus, jonka keksin.

Politicon mukaan Trump on Nixonin jälkeen ensimmäinen USA:n presidentti, joka irtisanoo oman kampanjansa mahdollisia väärinkäytöksiä tutkivan korkean virkamiehen.

– Jos presidentti Trump luuli Venäjän hakkerointitutkinnan vain väistyvän, hänen tämänpäiväinen päätöksensä on varmistanut, että niin ei käy, sanoo historioitsija Timothy Naftali.

– Epäilyksen varjo on nyt suuri.

Valkoinen talo perustelee potkuja Comeyn roolilla Hillary Clintonin sähköpostiskandaalin tutkinnassa. Erityisesti hänen päätöksensä tutkinnan lopettamisesta kesällä 2016 nostetaan esiin Trumpin perusteissa. Demokraatit eivät hyväksy tätä perustelua.

– Se tapahtui kuukausia sitten. Se ei kuulosta loogiselta perustelulta, sanoo senaattori Chuck Schumer Politicon mukaan.

Myös tietyt republikaanisenaattorit ovat ilmoittaneet vastustavansa Trumpin ratkaisua.

– Olen huolestunut Comeyn irtisanomisen ajoituksesta ja perusteluista, sanoo senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja Richard Burr.

Burrin mukaan Trumpin ratkaisu tekee entistä hankalammaksi hänen johtamansa komitean selvityksen Venäjän roolista Yhdysvaltain vuoden 2016 vaaleissa.

– Kaikkien, jotka välittävät lain ja oikeuden itsenäisyydestä sekä arvosta Amerikassa, tulisi olla huolestuneita Comeyn potkujen ajoituksesta ja perusteluista, tukee Trumpin irtisanoma entinen valtionsyyttäjä Preet Bharara Twitterissä.

USA:n edustajainhuoneen oikeuskomitean korkein demokraattiedustaja John Conyers katsoo, että Trumpin ratkaisu tuhoaa viimeisetkin haaveet aidosti itsenäisestä tutkinnasta, jossa selvitettäisiin Venäjän vaikutus USA:n vaaleihin.

I am troubled by the timing and reasoning of Director Comey’s termination.

Another Repub Senator: "timing. . .very troubling." Unless new FBI nominee has bipartisan rep of absolute independence, every American loses https://t.co/zNEsbyp3fd

— Preet Bharara (@PreetBharara) May 10, 2017