Trumpilta uhkaus erottamalleen FBI-pomolle: ”Hänen on syytä toivoa ettei ole nauhoitteita”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut uhkaavan tviitin, jossa hän viittaa erottamaansa FBI-johtajaan James Comeyyn. Potkuista on noussut kohu, sillä Comey tutki Trumpin vaalikampanjan epäiltyjä Venäjä-yhteyksiä.

Venäjän on syytetty yrittäneen vaikuttaa presidentinvaalien tulokseen.

–James Comeyn on syytä toivoa, ettei ole olemassa ”nauhoitteita” keskusteluistamme, ennen kuin hän alkaa vuotaa medialle, Trump tviittasi.

Trumpin toimintaa on laajalti verrattu presidentti Richard Nixonin toimintaan ja Watergate-skandaaliin, jonka seurauksena presidentti joutui lopulta eroamaan. Muun muassa CNN muistelee, kuinka Nixon erotti erikoissyyttäjä Archibald Coxin, joka tutki Watergate-rikoksia vuonna 1973. Skandaali kiihtyi, kun selvisi, että Nixon oli nauhoittanut keskusteluja Valkoisessa talossa.

Trump ei ole tarkentanut, mitä hän tviitillään tarkoitti ja onko hän nauhoittanut keskusteluja.

