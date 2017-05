Valta vaihtui Ranskassa: ”Maailma ja Eurooppa tarvitsevat vahvaa Ranskaa enemmän kuin koskaan”

Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron on astunut virkaansa Elysee-palatsissa Pariisissa.

–Vastuu, jonka ranskalaiset ovat antaneet minulle, on kunnia ja ymmärrän sen painon. Maailma ja Eurooppa tarvitsevat vahvaa Ranskaa nyt enemmän kuin koskaan, tulevaisuus on meidän käsissämme, Macron sanoi virkaanastujaispuheessaan.

Macron sanoi toivovansa, että pystyy nostamaan Ranskan jälleen yhdeksi maailman johtavista valtioista.

39-vuotias Macron on Ranskan historian nuorin presidentti. Hänen on määrä nimittää maan uusi pääministeri huomenna maanantaina. Etukäteen on arvioitu, että pääministeriksi saattaa nousta Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde. Muita spekulaatioissa esiintyviä nimiä ovat Hollanden hallinnon puolustusministeri Yves Le Drian ja europarlamentaarikko Sylvie Goulard.