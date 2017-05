Populismin ”pelko” ei hellittänytkään Euroopassa? Strategi: ”Itävalta seuraava, sitten Italia”

Nordean päästrategi Jan von Gerich varoittaa ”populismin nousupeloista” ja viittaa Itävallan hallituskriisiin.

–Populismin nousupelot eivät hellittäneetkään edes hetkeksi euroalueella. Itävalta seuraava huolenaihe, sitten Italia, hän toteaa Twitterissä.

Itävallan liittokansleri Christian Kern arvioi sunnuntaina muun muassa BBC:n mukaan, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit ensi syksynä.

–Meidän on hyväksyttävä, että konservatiivinen kansanpuolue (ÖVP)laittoi hallituskoalition yhteistyölle lopun perjantaina. He tekivät hyvin selväksi, etteivät halua jatkaa hallituksessa. Minun on hyvin vaikea nähdä ratkaisua, jossa saisimme muodostettua vakaan vähemmistöhallituksen, Kern kommentoi.

Itävallan hallituksen olisi ollut tarkoitus jatkaa kauttaan syyskuuhun 2018. Financial Times (FT) arvioi, että enneaikaiset vaalit antavat uuden tilaisuuden Itävallan oikeistopopulistiselle FPÖ-puolueelle, joka kärsi karvaan tappion presidentinvaaleissa viime joulukuussa.

–Hallitus on hajoamassa siitä huolimatta, että FPÖ johtaa mielipidemittauksia. Tämä kaikki tapahtuu lisäksi vain viikko sen jälkeen, kun Ranskan Kansallisen rintaman Marine Le Pen sai 34 prosentin kannatuksen presidentinvaalien toisella kierroksella, FT kirjoittaa.

FPÖ on vaatinut ennenaikaisia vaaleja Itävaltaan jo jonkin aikaa. Politiikan kommentaattorit eivät FT:n mukaan kuitenkaan usko puolueen pystyvän muodostamaan hallitusta Itävaltaan.

Suomalainen varainhoitotalo Front varoitti aikaisemmin viikolla Italian tilanteesta. Myös Italialla saattaa olla edessään ennenaikaiset vaalit ja joka tapauksessa parlamenttivaalit ensi vuonna.

–Suurin riski on liittynyt koko ajan Italiaan. Italian joulukuinen kansanäänestys jätti kaikki maan ongelmat ratkaisematta mukaan lukien talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Tämä tilanteessa, jossa pankkijärjestelmän ongelmat ovat syviä, valtionvelka kestämätön ja tärkeimmät oppositiopuolueet väläyttävät euroeroa tilanteen ratkaisemiseksi. Viimeistään syksyllä markkinat joutuvat ottamaan kantaa Italian ratkaisemattomiin ongelmiin. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet Italian riskiä riittävästi, Front kirjoittaa kuukausikatsauksessaan.