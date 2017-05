Angela Merkelille tärkeä voitto - ”Kampanja on vasta alussa”

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on voittamassa Saksan suurimman liittovaltion Nordrhein-Westfalenin maapäivävaalit. Saksan yleisradioyhtiö ARD:n julkistamien alustavien tulosten mukaan CDU on saamassa 34,3 prosenttia äänistä ja sen päävastustaja SPD 30,5 prosenttia.

ARD kuvailee SPD:n vaalitulosta ”historiallisen heikoksi”, sillä puolueen kannatus on putoamassa lähes yhdeksän prosenttiyksikköä. Edellisissä maapäivävaaleissa vuonna 2012 sen kannatus oli 39,1 prosenttia.

SPD:n puheenjohtajasta Martin Schulzista on ennakoitu Merkelin päävastustajaa ensi syksyn liittopäivävaaleissa.

–Tämä on hyvin musta päivä SPD:lle. Tappio on suuri, mutta kampanja liittopäivävaaleihin on vasta alussa, SPD:n edustaja Ralf Stegner kommentoi uutistoimisto Bloombergin mukaan.