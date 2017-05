Vladimir Putinilta piikki USA:lle: ”Microsoft sanoi sen suoraan”

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt, että Venäjällä olisi mitään tekemistä globaalisti vaikuttaneen kyberhyökkäyksen kanssa. Samalla Putin käänsi syyttävät katseet kohti Yhdysvaltoja.

– Mitä tulee näiden uhkien lähteeseen, Microsoftin johto sanoi sen suoraan: he sanoivat, että viruksen lähde on USA:n erikoispalvelut, Putin sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Hän viittasi amerikkalaisen teknologiajätin Microsoftin lakiasiainjohtajan Brad Smithin viikonloppuiseen blogiin. Smithin mukaan kiristysohjelma WannaCry on luotu käyttämällä hyväksi Yhdysvaltain tiedusteluvirasto NSA:lta varastettuja tietoja. Haittaohjelma hyödyntää Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmän haavoittuvuuksia.

– Tällainen lampusta päästetty henki, jonka tiedusteluelimet ovat luoneet, voi aiheuttaa haittaa myös luojilleen, Putin sanaili Pekingissä.

Putinin maanantain lausunnoista kertoo myös venäläinen uutistoimisto Tass. Uutistoimiston mukaan WannaCry-haittaohjelman lukitusyrityksiä on rekisteröity kaikkein eniten juuri Venäjällä. Kaikkiaan iskun vaikutuksia on havaittu kymmenissä maissa.

Yhdysvallat on viime vuosien aikana syyttänyt Venäjää monista kyberhyökkäyksistä.

