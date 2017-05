Yli 500 poliisia iski: Vastaanottokeskus paljastui Italian mafian rahasammoksi

Eteläisessä Italiassa poliisi on iskenyt voimalla paikallisen ’Ndrangheta-mafian operaatioihin. Yli 500 poliisia osallistui operaatioon, jossa pidätettiin 68 ihmistä ja paljastettiin vastaanottokeskus, jolla mafia tienasi.

Isola di Capo Rizzuton vastaanottokeskus kuuluu Euroopan suurimpiin. Syyttäjien mukaan mafia on ujuttautunut pyörittämään keskusta ja nauttinut tukirahoista, joita valtio antaa pakolaistoimintaa varten.

– 32 miljoonaa euroa on mennyt suoraan klaanin taskuihin, sanoo syyttäjä Deutsche Wellen mukaan.

Sen lisäksi että vastaanottokeskus on tuottanut rahaa, sitä on myös käytetty mafian rahanpesuun, Svenska Dagbladet ja DW kertovat. Mafia on saattanut pyörittää keskusta jo vuosia. Viranomaiset arvioivat, että nyt paljastunut tapaus on vain jäävuoren huippu, eikä ainoa laatuaan.

Jo aiemmat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että keskuksen ilmoitettu pakolaismäärä on ollut liioiteltu sekä siihen, että keskuksen asukkaat ovat saaneet liian pieniä määriä huonolaatuista ruokaa.

Vastaanottokeskus yhdistetään myös katolilaiseen hyväntekeväisyysjärjestöön, ja syytettyjen joukossa onkin paikallinen pappi Edoardo Scordio. Hänen kerrotaan saaneen 150 000 euroa pakolaisten henkisestä ohjaamisesta.