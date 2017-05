Suuretsintä päättyi murhatutkintaan: Tova, 19, löytyi kuolleena

Ruotsissa suuretsinnöissä on löytynyt 19-vuotias kadonneeksi ilmoitettu nainen kuolleena, kertoo Ruotsin media. Syyttäjä vahvistaa Aftonbladetille, että kyseessä on Tova Mobergin ruumis ja että asiaa tutkitaan nyt murhana.

Ruumis löydettiin yöllä noin kello 2.30 paikallista aikaa Hudiksvallin kunnan alueelta. Moberg oli ollut kateissa lauantai-illasta lähtien. Hän katosi itärannikolla sijaitsevasta Njutångerista.

Jo eilen poliisi pidätti kolme nuorta miestä epäiltynä naisen sieppauksesta, mutta nyt heitä epäillään murhasta, kertoo syyttäjä Christer Sammens Aftonbladetille.

Etsinnät ovat keskittyneet maatilalle ja sen läheiselle järvelle, missä on ollut paikalla sukeltajia. Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut, mistä ruumis on löytynyt. Sukeltajat ovat lähteneet, mutta poliisi on yhä paikalla.

Tova Mobergia etsi jopa 50 poliisia apunaan muun muassa helikopterit ja koirat. Naisen vanhemmat ilmoittivat katoamisesta poliisille lauantaina-illalla. Silminnäkijä kertoi eilen Expressenille nähneensä kolmen nuoren miehen poistuvan metsästä katseita vältellen.

