”USA kärsii skitsofreniasta” – Vladimir Putin asettui Trumpin tueksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin on asettunut tukemaan Donald Trumpia höykytyksessä, johon Yhdysvaltain presidentti on joutunut kotimaassaan.

Putin kiistää Trumpin jakaneen minkäänlaista salaista tietoa venäläisministeri Sergei Lavroville.

– Yhdysvallat on kehittänyt poliittisen skitsofrenian [jakomielitaudin], se on ainoa asia mikä mieleeni tulee, kun kuulen syytöksiä, joiden mukaan presidentti on paljastanut salaisuuksia Lavroville, Putin sanoi medialle keskiviikkona.

Putin vitsaili joutuneensa nuhtelemaan ulkoministeri Lavrovia, koska tämä ei ollut jakanut kuulemiaan salaisuuksia Putinille, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass.

Samalla Putin tarjoutui lähettämään Yhdysvalloille kirjallisen muistion tai nauhoituksen Trumpin ja Lavrovin käymästä keskustelusta, CNN kertoo. Keskustelun julkistamista kongressin jäsenille on vaadittu USA:ssa.

Putinin mukaan venäläisvastaisuus vaikuttaa aiheuttavan epävakautta Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan.

Amerikkalaiskanava CNN pohtii jutussaan, mikä on Putinin motivaatio antaa julkisesti tukea Trumpille. Vaikuttimena voi olla aito halu tukea presidenttiä, joka mahdollisesti voisi parantaa Venäjän ja USA:n suhteita, tai toisaalta pyrkimys ajaa USA entistä syvempään poliittiseen kriisiin herättämällä lisää epäilyksiä Trumpia kohtaan. USA:n kuohunnan taustalla on liittovaltion poliisin FBI:n tutkimus nimenomaan Putinin Venäjän mahdollisesta vaikutuksesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Yhdysvalloissa demokraatti Al Green on ensimmäisenä kongressin jäsenenä vaatinut virkasyytteen nostamista Trumpia vastaan, mikäli väitteet Trumpin vaikutusyrityksestä FBI:n tutkintaan pitävät paikkansa. Virkasyyte voisi käynnistää prosessin, joka johtaisi presidentin erottamiseen, mutta tämä ei olisi välttämätön lopputulos.

Lue myös:

Väite: Jopa Venäjä huolestui USA:n kaaoksesta – FBI-pomon muistio ”eksistentiaalinen uhka” Trumpille

Strategi ennustaa Trumpille potkuja: ”Suuren luokan virhearvio”

Taas uusi Trump-kohu: Vakavia syytöksiä Venäjä-tutkinnan häirinnästä

Trumpilta yllättävä tunnustus huippusalaisen tiedon vuotamisesta: ”Kerroin Venäjälle ja minulla oli siihen täysi oikeus”

Trumpilta uhkaus erottamalleen FBI-pomolle: ”Hänen on syytä toivoa ettei ole nauhoitteita”