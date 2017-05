Yhdysvaltain New Yorkissa henkilöauto on syöksynyt väkijoukkoon loukaten useita jalankulkijoita, kertoo muun muassa The New York Post -lehti. Tiedon lisääntyessä on selvinnyt, että tapausta tutkitaan lähtökohtaisesti onnettomuutena.

Lehtien ja uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin yksi ihminen olisi kuollut keskeisellä Times Squaren aukiolla tapahtuneessa turmassa. New York Postin valokuvissa näkyy auton tielle joutuneita ihmisiä makaamassa maassa.

Auton väkijoukkoon ajamisen syystä ei toistaiseksi ole varmaa tietoa. Poliisista kuitenkin kerrotaan sanomalehti New York Timesille, että kuski vaikuttaa olleen huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen. Myös CNN kertoo, että tapausta tutkitaan onnettomuutena.

Kuljettaja on poliisin hallussa. Hänellä kerrotaan olevan rattijuopumustaustaa.

New Yorkin poliisi vahvistaa Twitter-tilillään auton ja jalankulkijoiden törmäyksen ja varoittaa liikennehäiriöistä.