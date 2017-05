HS: Suomalainen siepattiin Afganistanissa - UM vaitonainen

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on siepattu suomalainen.

Ulkoministeriön mukaan asian selvittäminen on aloitettu, mutta sieppaajista ei ole vielä tietoa. Ministeriöstä ei haluta kommentoida asiaa enempää tässä vaiheessa.

BBC kertoo Afganistanin sisäministeriön tietoihin viitaten, että suomalaisnainen on kateissa ja hänet on mahdollisesti siepattu Kabulissa majataloon tehdyssä iskussa myöhään lauantaina. Samassa yhteydessä on BBC:n mukaan surmattu yksi afganistanilainen ja yksi saksalainen. Afganistanin sisäministeriön mukaan majatalossa olleet ulkomaalaiset olivat ruotsalaisen Operation Mercy -järjestön työntekijöitä.

Ulkoministeriö varoittaa huhtikuun puolivälissä julkaistussa matkustustiedotteessa, että ulkomaalaisiin kohdistuu Afganistanissa kidnappausuhka.