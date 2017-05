”Kauhea kohtalo” - UM jatkaa suomalaisnaisen sieppauksen selvittämistä

Ulkoministeriön mukaan Suomen viranomaiset ovat jatkaneet Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa siepatun suomalaisen tilanteen selvittämistä.

Työhön on Helsingissä osallistunut ulkoministeriön lisäksi edustajia muun muassa poliisista ja puolustusvoimista. Kabulissa toiminta tapahtuu Suomen suurlähetystön johdolla.

Ulkoministeriön mukaan Suomen viranomaiset ovat olleet yhteydessä siepatun läheisiin ja työnantajaan. Ministeriön mukaan Suomen viranomaiset eivät turvallisuuteen, yksityisyyteen ja asiaan selvittämiseen liittyvistä syistä anna yksityiskohtaisia tietoja tapahtumista tai henkilöistä.

Ruotsalainen Operation Mercy -avustusjärjestö on vahvistanut, että sen palveluksessa ollut suomalaisnainen on kateissa. BBC:n siteeraamien Afganistanin sisäministeriön tietojen mukaan nainen on siepattu.

Afganistanin sisäministeriön mukaan aseistautuneet miehet iskivat Kabulissa sijaitsevaan majataloon lauantai-iltana. Operation Mercyn mukaan iskussa surmattiin ruotsalaisjärjestön saksalainen työntekijä ja hänen afganistilainen turvamies.

Yli 30 vuotta avustustyötä tehneen Ruotsin Afganistan-komitean pääsihteeri Andreas Stefansson kuvailee tapausta ”kauheaksi”.

–Tämä on erittäin valitettavaa. Kauhea kohtalo, Stefansson kommentoi uutistoimisto TT:lle.

–On erittäin harvinaista, että avustustyöntekijöitä vastaan hyökätään. Joskus ulkomaiset työntekijät ovat kuitenkin väärään aikaan väärässä paikassa, hän jatkaa.

Suomen ulkoministeriö muistuttaa, että Afganistanissa ulkomaalaisiin ja varakkaiksi oletettuihin henkilöihin kohdistuu kidnappausuhka. Asia on todettu myös ministeriön Afganistania koskevassa matkustustiedotteessa.

