Video: Paniikki Victoria-asemalla räjähdyksen jälkeen – perheenisä näki ruumiita kaikkialla ympärillään

– Kun nousin ylös ja katsoin ympärilleni, näin ruumiita kaikkialla. Ehkä 20–30 ruumista. En tiedä, olivatko he kaikki kuolleita, mutta he näyttivät siltä.

Näin sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema manchesterilainen perheenisä Andy. Hän odotti Manchester Arenan aulassa teinisuosikki Ariana Granden konsertissa olleita vaimoaan ja tytärtään, kun räjähdys yllättäen heitti hänet maahan.

Muutkin Manchester Arenalla lapsiaan sekä nuoriaan odottaneet ja etsineet vanhemmat ovat kertoneet medialle räjähdyksen aiheuttamasta kauhusta. Andyn mukaan näky hänen ympärillään oli kuin sotaelokuvasta. Hän oli onnekas ja löysi perheensä. Molemmat olivat kunnossa. Ympärillään perheenisä näki maassa makaavia lapsia ja nuoria, jotka itkivät ja huusivat lohduttomasti.

Terroristiseksi pommi-iskuksi epäillyssä räjähdyksessä kuoli ainakin 19 ihmistä ja loukkaantui kymmeniä.

Twitter-käyttäjä Zach Bruce on julkaissut Victorian metroasemalla kuvaamansa videon, jossa ihmiset pakenevat konserttipaikalta paniikissa. Epätietoinen tviittaaja toivoi vielä tuolloin, että kenellekään ei ole käynyt huonosti. Video näkyy tässä alla.

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO

— Zach Bruce (@Zach_bruce) May 22, 2017