Britannian hyökkääjä ”kuoli tapahtumapaikalle” – uhrien joukossa lapsia

Suur-Manchesterin poliisilaitoksen päällikkö Ian Hopkins on kertonut tiedotustilaisuudessa, että Manchesterin räjähdyksen uskotaan olleen yhden henkilön suorittama terrori-isku.

Hopkinsin mukaan epäilty hyökkääjä kuoli tapahtumapaikalle räjäytettyään mukanaan olleen pommin. Sitä, toimiko hän yksin, selvitetään.

Kuolonuhrien määrä on noussut 22:een ihmiseen. Hopkins vahvisti tiedotustilaisuudessa, että uhrien joukossa on lapsia. Pommi-isku tapahtui poptähti Ariana Granden konsertissa, ja hänen yleisöstään valtaosa on lapsia tai nuoria.

Hopkinsin mukaan tapahtumapaikalle hälytettiin maanantaina illalla yli 400 aseistautunutta poliisia.

Hopkinsin tiedotustilaisuudesta kertoi muun muassa BBC liveseurannassaan.