Paniikki ostoskeskuksessa Manchesterissa, ihmiset juoksivat pakoon itkien – BBC: Evakuoinnin syy epäselvä

Britanniassa manchesterilaisten tiistaipäivä on jatkunut pelonsekaisena, sillä kaupungin keskustassa sijaitsevassa Arndalen ostoskeskuksessa puhkesi paniikki poliisin käynnistämän evakuoinnin vuoksi.

Sadat ihmiset juoksivat pakoon ostoskeskuksesta, osa itkien, poliisin käskyttäessä heitä poispäin, BBC raportoi. Machesterin poliisi laajensi maanantain pommi-iskuun liittyvää eristettyä aluettaan tiistaina.

Arndalen evakuoinnin syy on epäselvä, samoin se, onko ostoskeskus jo avautumassa uudelleen, kuten uutistoimisto Reuters ehti kertoa.

– Tilanne on yhä hyvin sekava, BBC kommentoi liveseurannassaan.

BBC:n Dan Johnson raportoi Arndalesta. Hänen mukaansa poliisi ei ole kertonut, minkälaisesta uhasta on kysymys, mutta on käskyttänyt ihmisiä poistumaan alueelta. Joidenkin mukaan lähistöltä olisi kuultu laukausta ääniä, kun taas jotkut silminnäkijät ovat kertoneet pidätyksestä. Sanomalehti The Guardian kertookin, että ostoskeskuksessa tapahtui pidätys, jonka ei kuitenkaan pitäisi liittyä maanantain pommi-iskuun.

Alla Dan Johnsonin video ostoskeskuksen evakuoinnista.