AP: Manchesterin iskun teki Salman Abedi

Manchesterin terrori-iskun tekijä on tunnistettu, kertoo uutistoimisto AP, jonka mukaan brittiviranomaiset ovat vahvistaneet asian Yhdysvaltain viranomaisille.

AP:n mukaan pommi-iskun teki Salman Abedi.

Jo aiemmin Britannian pääministeri Theresa May kertoi, että poliisilla on käsitys tekijän henkilöllisyydestä, mutta sitä ei toistaiseksi paljasteta.

Pommi-isku tapahtui maanantaina illalla poptähti Ariana Granden konsertissa Manchester Arenalla. Hänen yleisöstään valtaosa on lapsia tai nuoria.

BREAKING: US officials: British authorities have identified suspected Manchester suicide bomber as Salman Abedi.

