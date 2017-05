”Manchesterin sankari” – Kodittomalle Stevelle, 35, lahjoitettiin hetkessä 20 000 €

Pommi-iskun uhreja auttanut manchesterilainen koditon mies on noussut sankariksi kotikaupungissaan sekä niin brittilehdistössä kuin kansainvälisessäkin mediassa. Stephen Jonesia, 35, haastatteli alun perin brittikanava ITV.

– Se, että olen koditon, ei tarkoita ettei minulla olisi sydäntä jäljellä tai että en olisi yhä ihminen, Jones sanoi ITV:lle.

ITV:n mukaan Jones oli nukkumassa Manchester Arenan lähettyvillä, kun tuhoisa pommi räjähti maanantai-iltana. Kanava kertoo Jonesin kavereineen ryhtyneen auttamaan hätääntyneitä ja loukkaantuneita lapsia.

– Kaikki alkoivat huutaa ja juosta pakoon. Minä ja kaverinikin nousimme ja aloimme juosta, mutta kun tajusimme mitä oli tapahtunut, juoksimme takaisin päin. Kaikki naiset ja lapset olivat tulossa ulos verisinä, Jones kertoo CNN:lle.

Hän kertoo, kuinka lasten ja nuorten käsissä törrötti nauloja, joita piti vetää pois, ja monet olivat yltä päältä veressä. ITV:n mukaan Jones ja ystävänsä muun muassa pitivät ylhäällä pahasti verta vuotaneen naisen jalkaa.

ITV:n haastattelussa Jones totesi uskovansa ja toivovansa, että vastaavassa tilanteessa häntäkin autettaisiin. Tähän tarttui nettiyleisö, joka perusti rahankeräyksen Just Giving -sivustolle. Keskiviikkona aamupäivällä ihmiset olivat lahjoittaneet jo yli 16 000 puntaa eli noin 20 000 euroa, jotta ”Steve The Hero” saisi asunnon.

'We had to pull nails out of children's faces': Steve, a homeless man who was sleeping near #Manchester Arena, rushed to help young victims pic.twitter.com/dyxzZpal0Q

— ITV News (@itvnews) May 23, 2017