Britit raivostuivat vuodoista USA:lle - BBC: Manchester-tietojen vaihto keskeytetty

Britannian poliisi ja viranomaiset ovat raivostuneet Manchesterin terrori-iskun tutkintaan liittyvistä tietovuodoista amerikkalaismedialle. BBC:n mukaan brittiviranomaiset ovat keskeyttäneet tietojen vaihdon amerikkalaisten kanssa.

Brittejä suututtaa erityisesti se, että The New York Times on julkaissut räjähdyspaikalta otettuja kuvia pommin jäänteistä. Britannian poliisi syyttää amerikkalaispoliiseja kuvien vuotamisesta lehdelle.

–Manchesterin poliisi toivoo tietojen vaihdon jatkuvan pian taas normaalisti, mutta tällä hetkellä poliisit ovat raivoissaan, BBC kertoo.

Aikaisemmin myös tietoja iskun tekijästä vuodettiin amerikkalaismedialle ennen kuin brittipoliisi oli julkistanut tietoja.

Britannian pääministeri Theresa May on kertonut ottavansa asian esille tapaamisessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa myöhemmin torstaina.

Manchesterissa maanantai-iltana tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli 22 ihmistä. Britannian terroriuhkataso on nostettu korkeimmalle mahdolliselle tasolle, mikä tarkoittaa, että vaara on välitön.

Lue lisää:

Manchesterin hyökkääjällä luultavasti apureita – lisää pidätyksiä

Husu Hussein järkyttyi Manchesterin iskusta: ”Ei taas – niin häpeällistä”

Kodittomalle Manchesterin ”sankarille” kerättiin hetkessä 20 000 €