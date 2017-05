Tilanne ohi Manchesterissa: Poliisi pahoittelee ”sekaannusta”

Manchesterin poliisin mukaan pommiuhka Trafford Collegen alueella on ohi. Poliisin mukaan vaarattomaksi havaittu epäilyttävä paketti havaittiin itse asiassa Hulmen alueella.

–Epäilyttävään pakettiin liittyvä tapaus oli Hulmen alueella, ei Traffordissa, kuten aikaisemmin kerrottiin. Paketti on todettu turvalliseksi. Pahoittelemme sekaannusta, Manchesterin poliisi tviittaa.

UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN