“Medialta meni ohi – Donald Trump haastoi juuri 50 muslimimaata taisteluun terrorismia vastaan”

Kokenut republikaanipoliitikko, Yhdysvaltain kongressin puhemiehenäkin toiminut Newt Gingrich hämmästelee The Washington Post -lehden mielipidekirjoituksessa, kuinka medialta meni ohi presidentti Donald Trumpin tekemä ”suuri ulkopoliittinen käänne”.

–Tämän lehden legendaarinen entinen kustantaja Philip Graham kuvasi kuuluisalla tavalla journalismia historian lehtien ensimmäiseksi raakaversioksi. Tällä viikolla kun presidentti Trump puhui Saudi-Arabiassa yli 50 muslimienemmistöisen maan johtajalle, journalismin ensimmäinen vedos hukkasi historian lähes tyystin, Gingrich moittii.

Hänen mukaansa Trumpin puhe oli merkittävä muutos Yhdysvaltain ulkopolitiikassa ja sodassa terrorismia vastaan, sillä Trump haastoi muslimimaita ottamaan itse johtajuuden taistelussa ekstremismiä vastaan.

–Amerikka on valmiina seisomaan rinnallanne taistelussa terrorismia vastaan, Trump vannoi. ”Mutta Lähi-idän valtiot eivät voi odottaa Yhdysvaltojen tuhoavan tätä vihollista heidän puolestaan. Lähi-idän kansakuntien on itse päätettävä, millaisen tulevaisuuden he haluavat itselleen ja lapsilleen”.

Samalla Gingrich vertaa Trumpin puhetta Ronald Reaganin 35 vuotta sitten pitämään puheeseen, missä Reagan ennusti kommunismin luhistumisen ja haastoi länsiliittoumaan puolustamaan vapautta totalitarismia vastaan.

–Koskaan ennen Yhdysvaltojen presidentti ei ole näin selvästi yrittänyt yhdistää sivistynyttä maailmaa, Lähi-itää ja Afrikkaa mukaan lukien, terrorismia vastaan. Koskaan ennen Yhdysvaltojen presidentti ei ole haastanut näitä maita tekemään enemmän tässä taistelussa. Ja koskaan ennen Yhdysvaltojen presidentti ei ole näin ilmiselvästi osoittanut viime käden vastuuta terrorismin hävittämisestä tämän alueen valtioille, Gingrich kirjoittaa.

Gingrichin mukaan kyse on merkittävästä ulkopoliittisesta linjamuutoksesta. Samalla hän nostaa esiin Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain sopiman 110 miljardin euron arvoisen asekaupan. Se on Yhdysvaltain historian suurin asekauppa.

–Tämä vähentää Yhdysvaltojen asevoimien taakkaa ja lähettää selvän viestin siitä, että tämä hallinto ottaa Iranin uhan vakavasti. Sopimukset sisältävät myös uusia velvoitteita terrorismin rahoittamisen kitkemiseksi Persianlahden valtioissa, Gingrich toteaa.