”Yksi vaikeimmista G7-kokouksista moniin vuosiin” - Donald Trump suututti EU-johtajat

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin näkemykset ilmastopolitiikasta ja vapaakaupasta ovat suututtaneet EU-maiden johtajia Italian Taorminassa pidettävässä G7-kokouksessa.

–Tämä on yksi vaikeimmista G7-kokouksista moniin vuosiin. Ei ole mikään salaisuus, että joillakin valtion päämiehillä on erimielisyyksiä ilmasto - ja kauppapolitiikasta. Meidän on kuitenkin puolustettava sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kommentoi Financial Timesille.

Trump arvosteli perjantaina muun muassa Saksan korkeaa kauppaylijäämää ja saksalaisten autojen ”tulvaa” Yhdysvaltoihin. Saksan liittokansleri Angela Merkel tyrmäsi Trumpin näkemykset ”täysin sopimattomina”.

Trump ilmoitti myös, ettei edelleenkään aio tukea Pariisin ilmastosopimusta. Uutistoimistojen mukaan Yhdysvallat saattaa edelleen vetäytyä sopimuksesta kokonaan.

–Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, mikä on USA:n kanta asiassa, Italian pääministeri Paolo Gentiloni totesi tiedotustilaisuudessaan perjantai-iltana.

Toronton yliopiston G7-tutkimuksen johtaja John Kirton kiinnittää huomiota siihen, että perjantaina allekirjoitettu G7-maiden Taorminan julistus on vain 32-sivuinen. Kirtonin mukaan se on vain yksi kolmasosa aikaisemmista julistuksista.

–Lyhyempi julistus yleensä kertoo siitä, että vain muutamista asioista on päästy sopuun, hän totesi uutistoimisto Bloombergille.

–En kuitenkaan usko, että tämä kokous on erimielisempi kuin koskaan, hämn jatkoi ja viittasi vuonna 1982 pidettyyn kokoukseen, jossa Neuvostoliiton silloin kaasuputki hanke jakoi mielipiteet.

G7-kokous päättyy tänään lauantaina.