”Emme tee kompromisseja” - Angela Merkel ja Donald Trump ”jäätävissä väleissä” G7:n lopuksi

G7-maiden kokous Italian Taorminassa on päättynyt sekavissa tunnelmissa. Italialaismediassa kokouksen päätöspäivän suurimmaksi uutiseksi on noussut se, että Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eivät pitäneet yhteistä tiedotustilaisuutta kansainväliselle lehdistölle. Trump ei puhunut medialle lainkaan ja Merkel tapasi lyhyesti vain saksalaisia toimittajia.

–Epätavallinen päätös, joka korostaa näiden kahden valtionpäämiehen jäätäviä välejä, muun muassa sanomalehti La Repubblica kirjoitti lauantaina.

G7-maiden suurimmaksi kiistakysymykseksi nousi Pariisin ilmastosopimus. Kuusi G7-maata olivat valmiit vahvistamaan sitoutumisensa ilmastosopimukseen, mutta Yhdysvallat jätti kantansa avoimeksi.

–Teen lopullisen päätöksen Pariisin ilmastosopimuksesta ensi viikolla, Donald Trump tviittasi.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!