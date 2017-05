Trump ärähti taas Saksalle: ”Huono USA:lle – tämä tulee muuttumaan”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkanut hämmennystä herättänyttä sanailuaan Saksaa vastaan, Talouselämä kertoo.

Saksan liittokansleri Angela Merkel päätteli äskettäisen Trumpin tapaamisensa jälkeen, että Eurooppa ei voi enää luottaa Yhdysvaltain tukeen yhtä paljon kuin aiemmin. Merkelin ja Trumpin G7-tapaamista on kuvattu viileäksi, eikä Trumpin tiistainen Twitter-viesti anna syytä olettaa muuta: liittolaismaiden suhteet eivät ole yhtä läheiset kuin ennen.

– Kauppataseemme Saksan kanssa on MASSIIVISEN alijäämäinen, plus he maksavat PALJON VÄHEMMÄN NATOsta & sotilasyhteistyöstä kuin heidän pitäisi. Hyvin huono USA:lle. Tämä tulee muuttumaan, Trumpin viesti kuului.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

