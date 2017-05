Trumpin henkilökohtainen asianajaja kieltäytyi todistamasta – myös avustajaa hiillostetaan

Yhdysvalloissa presidentinvaaleihin liittyvä Venäjä-tutkinta on jälleen laajentunut, kertoo Talouselämä Yhdysvaltain median pohjalta. Kaksi uutta Trumpin lähipiiriläistä on liitetty tutkintaan.

Uutiskanava ABC:n tietojen mukaan nyt myös presidentti Donald Trumpin avustajana toimineelta Boris Epshteynilta on pyydetty tietoja kongressin komiteoille tutkintaan liittyen. Epshteyn työskenteli aiemmin tovin myös Valkoisen talon viestintäosastolla. Asian on vahvistanut medialle tämän asianajaja.

–Kuten monet muutkin, myös Boris Epshteyn on saanut pyynnön toimittaa tietoja. Pyyntö on vapaaehtoinen. Häntä ei ole haastettu. Olemme toimittaneet komitealle useita lisäkysymyksiä siitä, millaisia tietoja he haluavat toimitettavaksi, jotta tiedämme, pystyykö Epshteyn niitä toimittamaan, asianajajan lausunnossa todetaan.

Myös Trumpin henkilökohtaista asianajajaa Michael Cohenia on pyydetty luovuttamaan tietoja sekä antamaan todistus kongressin komiteoille. CNN kertoo, ettei Cohen kuitenkaan suostu yhteistyöhön kongressin kanssa. Hän perustelee päätöstään sillä, että pyyntö oli huonosti muotoiltu ja liian laaja eikä siihen pystynyt vastaamaan.

Viime viikonloppuna kohistiin Trumpin neuvonantajan ja vävyn Jared Kushnerin tavanneen joulukuun alussa Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään ja ehdottaneen tälle salaisen viestintäkanavan avaamista Kremlin ja Trumpin siirtymähallinnon välillä.

Lähde: Talouselämä