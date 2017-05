Pääministeri Sipilä: Trump jätti Merkelin ja Euroopan epävarmuuteen vaikenemalla

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Yhdysvaltain uusi hallinto ei ole antanut selvyyttä kaikkiin aiheuttamiinsa kysymyksiin. Presidentti Donald Trumpin viime viikon Euroopan vierailukin jätti ”ennemmin tukun kysymyksiä kuin vastauksia”, Sipilä sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

– Presidentti Trumpin hallinto on vahvistanut aikaisemmin Yhdysvaltojen sitoutumisen Euroopan turvallisuuteen, mutta tätä ei Trumpilta itseltään viime viikon Nato-kokouksessa kuultu. Ilmeisesti sanomatta jättäminen jätti epävarmuuden tunteen ja viikonloppuna Saksan liittokansleri Merkel kuvaili rehellisesti tuntojaan. Suorasukaista lausuntoa ei pidä kuitenkaan dramatisoida, Sipilä totesi.

Angela Merkel ilmoitti Trumpin tavattuaan, että Eurooppa ei enää voi luottaa Yhdysvaltain apuun yhä vakaasti kuin ennen. Tämän jälkeen kaksikon sanailu on jatkunut, sillä Donald Trump on toistanut kantansa, jonka mukaan Saksan pitäisi maksaa nykyistä enemmän sotilasliitto Naton jäsenyydestään.

– Se, että eurooppalaisten Nato-maiden tulisi tehdä enemmän Euroopan turvallisuuden eteen, on ollut jo pidempään Yhdysvaltojen näkemys. Se on ollut myös järjestön oma tavoite. Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan isossa kuvassa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta käännettä tai muutosta, Sipilä arvioi.

Sipilä kommentoi asiaa osana pääministerin eduskunnalle antamaa ilmoitusta ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksista. Pääministerin mukaan Euroopan turvallisuustilanne ei viime kesän jälkeen ole olennaisesti muuttunut. Sen sijaan pidemmällä aikavälillä muutos on selkeä.

– Vielä 2000-luvun alussa todettiin, että Eurooppaa ympäröi vakauden kehä. Ei enää. Syyrian sota jatkuu seitsemättä vuotta. Terroristijärjestö ISILin toiminta varjostaa koko aluetta, ja heijastuu yhä huolestuttavammilla tavoilla myös eurooppalaisten maiden sisäiseen turvallisuuteen. Suomen jatko-osallistumisesta ISILin vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön keskustellaan tässä salissa myöhemmin tänään, Sipilä totesi.

Hallituksen turvallisuuspoliittinen linja noudattaa yhä hallitusohjelmaa: ”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä”, Sipilä muistutti.

Hänen mukaansa eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventäminen on luonteva kehityssuunta Suomelle.

– Euroopan on kyettävä tehokkaammin yhdessä hoitamaan turvallisuuttaan ja puolustustaan sekä osallistumaan lähialueidensa vakauttamiseen.

– Jokaisen jäsenvaltion on kannettava oma vastuunsa. Suomi on tässä työssä vahvasti mukana. Tarkoituksena on sopia voimavaroja koskevasta tiiviimmästä yhteistyöstä halukkaiden ja kyvykkäiden jäsenmaiden kesken niin sanotun pysyvän rakenteellisen yhteistyön kautta, tarkastella kansallisten puolustuskykyjen kehittämistä yhteisesti, perustaa koulutusoperaatioille oma sotilasesikunta - näin ensivaiheena - ja parantaa EU:n toimintakykyä kriisinhallinnassa, Sipilä jatkoi.

Sipilä uskoo, että ”EU:n uudistaminen lähtee, ehkä nytkähdellen, mutta lähtee liikkeelle”.

– Euroopan unionia on kehitettävä ennen kaikkea yhtenäisyyttä vaalien. Tarvittaessa unionissa voidaan kuitenkin edetä myös eritahtisesti. Niissäkin tilanteissa on noudatettava perussopimusten määräyksiä ja pidettävä ovet auki kaikille jäsenvaltioille ja kehityksen kaikissa eri vaiheissa. Suomi on mukana kaikissa olennaisissa EU-hankkeissa silloin, kun se on maamme edun ja vaikutusvallan kannalta perusteltua. Harkinta tehdään aina tapauskohtaisesti, pääministeri korosti.