Amerikkalaismedia: USA jättää Pariisin ilmastosopimuksen – Trump ei myönnä eikä kiistä

Presidentti Donald Trumpin uskotaan vetävän Yhdysvallat irti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen pyrkivästä Pariisin sopimuksesta. Asiasta uutisoivat keskiviikkona muun muassa ABC News ja Politico, joskaan täysin varmana asiaa ei vielä pidetä.

Lähde Valkoisen talon sisältä kertoo ABC Newsille, että USA:n irtaantuminen on todennäköistä ja hallinto kokoaa paraikaa perusteita päätöksen julkiseen esittelyyn. Sama virkamies kuitenkin muistuttaa, että mikään päätös ei ole lopullinen ennen kuin se on viimeistelty ja virallinen.

Politicon mukaan Trump ”suunnittelee” asiaa. Valkoisessa talossa Trumpin kampanjalupaus on jakanut mielipiteitä ja muun muassa presidentin tytär Ivanka Trump vastustaa Politicon mukaan Pariisin sopimuksesta irtautumista.

Trump itse ei vielä keskiviikkona paljastanut päätöstään. Hän kommentoi uutisoinnin jälkeen asiaa Twitterissä ilmoittaen, että kertoo päätöksensä pian. Viestin hän päätti tunnuslauseellaan: Make America Great Again!

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017