Trump myllytti Twitterissä: ”MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” – CNN: ”Irtautuu ilmastosovusta”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa kertovansa torstaina kello 22 Suomen aikaa ratkaisunsa Pariisin ilmastosopimuksen suhteen. Trump kertoi asiasta Twitterissä ja lisäsi uhmakkaasti kampanjasloganinsa ”make America great again”.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

Ennakkotiedot Trumpin ratkaisusta ovat ristiriitaisia. Kaksi Valkoisen talon virkamiestä kertoo CNN:lle, että Trump aikoo irtautua Pariisin sopimuksesta, mutta esimerkiksi The New York Timesin mukaan osa Trumpin avustajista vakuuttaa, ettei päätöstä ole vielä tehty.

Oman presidentinvaalikampanjasa aikana Trump lupasi äänestäjilleen, että Yhdysvallat irtautuisi Pariisin ilmastosopimuksesta tai että sitä muutettaisiin merkittävästi. Lehtitietojen mukaan Trump olisi ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan kertonut Euroopan ja muiden länsimaiden johtajille aikovansa pitää kiinni lupauksestaan.

Virkamieslähteet kuitenkin kertovat CNN:lle, ettei päätöstä ole tehty vielä tavasta, jolla Pariisin sopimuksesta irtauduttaisiin.

Sähköautoyhtiö Teslan perustajana tunnettu Elon Musk on ilmoittanut jättävänsä tehtävät Trumpin teknologisena neuvonantajana, jos Trump päättää irtautua ilmastosopimuksesta.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2017