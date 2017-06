Putinilta yllättävä vihjaus vaalisyytöksistä: ”Venäläiset saattoivat olla asialla”

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vihjannut, että isänmaalliset venäläishakkerit ovat saattaneet sekaantua Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, kertoo maailman media. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Putin edes vihjasi, että Venäjän suunnalta on tullut mitään vaikutusta vaaleihin.

Putin kuitenkin korosti yhä, että Venäjän valtiolla ei ole mitään tekemistä asian kanssa, vaan asialla ovat olleet mahdollisesti yksityishenkilöt. Putin vertasi hakkereita taiteilijoihin, jotka voisivat toimia Venäjän puolesta, jos kokisivat Venäjän intressit uhatuiksi. Taiteilijat maalaavat ja hakkerit toimivat Putinin mukaan omalla tavallaan niitä vastaan, jotka loukkaavat Venäjää, jos kyse on isänmaallisista hakkereista.

Putinin mukaan on mahdollista, että joku on saanut tilanteen näyttämään siltä, että Venäjä on ollut kyberhyökkäysten takana. Putin puhui toimittajille Pietarissa torstaina.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tutkii väitteitä, joiden mukaan Venäjä on yrittänyt vaikuttaa presidentinvaaleihin. Kohteena ovat mahdolliset yhteydet Venäjän ja presidentiksi nousseen Donald Trumpin vaalikampanjan välillä. Trumpin hallinto on torjunut kaikki syytökset. Myös Venäjä on toistuvasti kieltänyt kaikki vaikuttamisyritykset Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Lue myös:

Arvio Ylellä: ”Trump tulkitsee ilmastosopimusta väärin”

Trump irrotti USA:n Syyrian ja Nicaraguan kastiin – jopa Pohjois-Korea jäi ilmastosopimukseen

Nyt hermostui jopa Melania Trump – Koomikko sai kenkää CNN:ltä

Amerikkalaismedia: USA jättää Pariisin sopimuksen – Trump ei myönnä eikä kiistä

Sipilä: Trump jätti Merkelin ja Euroopan epävarmuuteen vaikenemalla