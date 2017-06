Suomalaisarvio Donald Trumpista: ”Venäjällä edelleen eniten voitettavaa”

Suomalaisen varainhoitotalo Frontin päästrategi Ari Aaltonen arvioi, että Venäjällä on edelleen eniten voitettavaa Yhdysvaltojen uuden hallinnon myötä. Suurimmat riskit Trumpin politiikalle muodostavat Aaltosen mukaan rahoitusmarkkinoiden reaktiot.

–Venäjällä on edelleen eniten voitettavaa Yhdysvaltojen uuden hallinnon myötä. Obaman kaudella Venäjän ja Yhdysvaltojen välit heikkenivät Ukrainan kriisin seurauksena ja Venäjä kohtasi talouspakotteita ja diplomaattisen eristämisen. Trumpin vaalivoiton jälkeen rahoitusmarkkinat reagoivat voimakkaan positiivisesti ja venäläisten osakkeiden kurssit nousivat ja ruplan arvo vahvistui tuntuvasti valuuttamarkkinoilla. Trumpin juututtua keväällä Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa loputtomiin ”Venäjä-kytkös” -syytöksiin ja -tutkintoihin, optimismi on hiipunut, Aaltonen arvioi kuukausikatsauksessaan.

Hän uskoo, että mahdollisuus Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen liennytykseen on edelleen olemassa, mutta sitä ennen Trumpin hallinnon on vapauduttava epäilyistä.

–Mahdollisuus positiiviseen yllätykseen Venäjän suhteiden liennytyksessä on suuri.

Aaltosen mukaan Trumpin hallinnon 4 ensimmäistä kuukautta eivät ole tuoneet selvyyttä siihen, millaista talouspolitiikka hän aikoo harjoittaa.

–Trumpin hallinnon ensimmäistä budjettia aletaan käsitellä vasta syksyllä ja verouudistuksen mittakaavasta ja sisällöstä ei olla saatu kuin päälinjat. Myöskään Yhdysvaltojen kauppapolitiikan muuttumisesta tai muuttumattomuudesta ei ole selvää käsitystä. Toisaalta Trumpin hallinto on jo toteuttanut useita asioita, jotka olivat esillä vaalitaistelun aikana, kuten vetäytyminen TPP- kauppasopimuksesta.

Lähtökohta Yhdysvalloissa ei Aaltosen mukaan ole "kovinkaan hyvä".

–Kulutuksen kasvu on viime vuosina ollut korostetun velkavetoista, kotitalouksien tulokehitys oli Obaman kaudella heikkoa ja Yhdysvaltojen vaihtotaseen alijäämä on alkanut jälleen kasvaa. Talouskasvua on ruokkinut lähinnä keveä rahapolitiikka ja yksityisen sektorin säästämisen tasainen lasku jo vuodesta 2009.

Aaltosen mukaan suuri merkitys on myös sillä, mitä Yhdysvaltain keskuspankki Fed tekee.

–Fedin ja Trumpin hallinnon välillä on mitä ilmeisimmin jännitteitä, sillä Trumpin toiveista huolimatta nykyinen pääjohtaja, Yellen, jatkaa helmikuuhun 2018. Fed ei todennäköisesti ole Yellenin loppukaudella yhtä myötämielinen rahapolitiikassaan presidentin hallinnon tavoitteille kuin aiemmin.