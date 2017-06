Juha Sipilä: ”Järkyttynyt ja surullinen”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tuomitsee Lontoon iskun.

–Järkyttynyt ja surullinen Lontoon uutisista. Tuomitsen hyökkäykset voimakkaasti. Ajatuksemme ovat kaikkien niiden kanssa, joihin tämä vaikuttaa, hän tviittasi.

Myös ulkoministeri Timo Soini (ps.) on lähettänyt osanottonsa ja tuomitsee iskun.

Shocked and saddened by the news from #London. Strongly condemn the attacks. Our thoughts go out to everyone affected.