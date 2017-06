Lontoon pormestari: ”Terroristit haluavat rajoittaa vapauksiamme, emme voi sallia sitä”

Lontoon pormestari Sadiq Khan vastustaa ajatusta siitä, että Britannian parlamenttivaaleja lykättäisiin Lontoossa viime yönä tapahtuneen iskun vuoksi. Vaalit on määrä pitää ensi torstaina.

–Terroristit haluavat rajoittaa vapauksiamme ja niistä nauttimista. He haluavat estää meitä äänestämästä torstaina. Emme voi sallia sitä. Olen intohimoinen demokratian kannattaja ja yksi niistä asioista, joita terroristit vihaavat, on demokratia, hän sanoi The Guardianin mukaan.

Khan neuvoo lontoolaisia olemaan rauhallisia ja varovaisia sekä jatkamaan normaalia elämää.

–Uhkataso on edelleen vakava, mikä tarkoittaa, että uuden iskun mahdollisuus on hyvin todennäköinen. Lontoolaiset tulevat näkemään aikaisempaa enemmän poliiseja kaduilla tänään ja tulevina päivinä.

Khanin mukaan Lontoo on kuitenkin edelleen yksi maailman turvallisimmista kaupungeista.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut iskussa, jossa pakettiauto ajoi ensin ihmisjoukkoon London Bridgellä ja sen jälkeen kolme hyökkääjää puukottivat ihmisiä London Bridgen lähellä sijaitsevalla Bourough Market -ruokatorilla ja alueella sijaitsevassa ravintolassa. Loukkaantuneita on uusimpien tietojen mukaan 50, osa heistä on kriittisessä tilassa.

Poliisi surmasi kaikki kolme hyökkääjää ampumalla kahdeksan minuuttia saamansa hälytyksen jälkeen.

–Hyökkääjillä oli päällään liivit, joiden epäiltiin sisältävän räjähjteitä, mutta ne paljastuivat huijaukseksi, Lontoon poliisin apulaiskomentaja Mark Rowley kertoi aikaisemmin aamulla.

The Telegraphin mukaan torstain parlamenttivaaleja saatetaan lykätä iskun vuoksi.Konservatiivipuolueen vaalikampanjointi on BBC:n mukaan keskeytetty.

