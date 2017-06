Lontoon iskun uhriluku nousi - Silminnäkijä: ”He huusivat, että tämä on Allahille”

Lontoossa London Bridgellä ja Bourough Marketilla viime yönä tapahtuneen iskun kuolonuhrien määrä on Lontoon poliisin mukaan seitsemän. Loukkaantuneita on 48. Asiasta kertoi poliisin edustaja Cressida Dick tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

–Tilanne on hallinnassa, mutta poliisin on suoritettava perusteelliset etsinnät alueella, jotta varmistetaan, että kaikki on otettu huomioon. Poliisiketju pysyy paikoillaan, hän sanoi.

–Emme usko, että hyökkääjiä oli enemmän kuin kolme, mutta etsimme nyt heidän rikoskumppaneitaan, Dick jatkoi.

Poliisin mukaan hyökkääjiä ei ole vielä tunnistettu.

BBC:n haastattelemat silminnäkijät kertovat hyökkääjien huutaneen ”tämä on Allahille”.

–Kolme miestä hyppäsi ulos pakettiautosta ja alkoi hyökätä ihmisiä kohti. He huusivat, että tämä on Allahille, Ericiksi esittäytyvä mies kertoo.

Borough Marketilla ollut Gerald puolestaan kertoo miesten hyökänneen veitset käsissään kahteen pubiin.

–Heitin heitä tuolilla ja he juoksivat minua kohti. Juoksin pakoon ja tiesin, että jos liukastun, kuolen.

BBC:n maahanmuuttoon ja terrorismiin erikoistunut toimittaja Dominic Casciani arvioi, että autolla tehtävät iskut ovat yhä yleisimpiä, koska niiden tekijöiltä ei vaadita samanlaista teknistä osaamista kuin pommi-iskujen tekijöiltä.

–Ihmisten kimppuun hyökkääminen autoilla ja veitsillä on paljon helpompaa ja Isis ja muut jihadistiryhmät ovat jo pitkään rohkaisseet tähän, hän kommentoi BBC:n live-blogissa.

Suomalainen Lähi-idän tutkija Olli Ruohomäki sanoi aikaisemmin sunnuntaina Ilta-Sanomille, että Lontoon iskijöiden teot eivät ole poliittista terrorismia, vaan islamistista terrorismia.

–Vaikka tapahtumista on vielä vähän varmaa tietoa, ne näyttävät terroristijärjestö Isiksen inspiroimilta. Minusta nyt voi sanoa, että elämme islamistisen terrorismin aikaa. Läntisten tiedustelupalvelujen arvioiden mukaan Euroopassa on tällä hetkellä noin 400-500 Syyrian sodassa taistellutta ja sieltä palannutta terroristia. Olemme niin suuren haasteen edessä, jollaista ei ole ennen nähty.

Viime yönä tapahtuneessa iskussa pakettiauto ajoi ensin ihmisjoukkoon London Bridgellä ja sen jälkeen kolme hyökkääjää puukotti ihmisiä London Bridgen lähellä sijaitsevalla Bourough Market -ruokatorilla ja alueella sijaitsevassa ravintolassa. Poliisi surmasi kaikki kolme hyökkääjää ampumalla kahdeksan minuuttia saamansa hälytyksen jälkeen.

