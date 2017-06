Theresa May: ”Nyt riittää”

Nyt rittää, Britannian pääministeri Theresa May sanoi puheessaan Lontoon iskujen jälkeen sunnuntaina.

–Olemme jälleen brutaalin iskun kohteita. Tämä on kolmas isku Britanniassa kolmen kuukauden sisällä, hän jatkoi.

Mayn mukaan Britanniassa ”siedetään liikaa” erilaisia ääriliikkeitä.

Mayn mukaan Britannian poliisi on estänyt viisi terrori-iskua maaliskuun jälkeen. Hän sanoo, ettei iskujen välillä ei kuitenkaan näytä olevan yhteyttä.

Mayn mukaan nyt on kyse myös uudenlaisista iskuista, joissa hyökkääjät kopioivat toisiaan.

–Terrorismi synnyttää terrorismia ja hyökkääjät inspiroivat toisiaan. Iskuja yhdistää paha ideologia, joka on vääristynyt versio islamista. Meidän on saatava nämä ihmiset kääntymään pois väkivallasta ja puolustettava meidän moniarvoista yhteiskuntaamme. Meidän on tehtävä kaikkemme vastustaakseemme ääriliikkeitä.

Mayn mukaan terroristirikosten rangaistuksia on kovennettava.

May totesi lausuntonsa lopuksi, että parlamenttivaalit pidetään Britanniassa suunnitellusti ensi torstaina.

–Vaalikampanjointi jatkuu huomenna, hän sanoi.

Britannian konservatiivipuolue ja työväenpuolue keskeyttivät kampanjointinsa Lontoon iskun jälkeen. Äärioikeistolainen Ukip sen sijaan ilmoitti jatkavansa kampanjointiaan normaalisti.

–Kieltäydyn keskeyttämästä kampanjointia, koska juuri sitä terroristit haluavat, puolueen puheenjohtaja Paul Nuttall sanoi The Guardianin mukaan.

Tämän hetken tietojen mukaan Lontoon iskussa kuoli seitsemän ihmistä. Loukkaantuneita on lähes 50.

