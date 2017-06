Lontoon iskujen ensimmäiset uhrit tunnistettu – Kanadalainen Christine menehtyi kihlattunsa käsivarsille

Kanadalainen Christine, ”Chrissy”, Archibald on tunnistettu Lontoon terrori-iskujen ensimmäiseksi uhriksi. Aiemmin kodittomien yömajassa työskennellyt 30-vuotias Archibald oli Lontoossa sulhasensa Tyler Fergusonin kanssa viikonloppumatkalla.

Fergusonin sisko Cassie kertoo kanadalaiselle yleisradioyhtiö CBC:lle, että pari oli yhdessä, kun Archibald surmattiin.

–Hän [Ferguson] on murtunut miljoonaksi palaseksi. Hän piteli häntä käsissään ja katsoi, kun hän kuoli, Cassie Ferguson kertoo.

Archibald oli muuttanut Fergusonin kanssa Haagiin, missä Ferguson on työssä. Pari suunnitteli paluuta Kanadan länsirannikolle Brittiläiseen Kolumbiaan Archibaldin kotiseudulle.

–He olivat hullun lailla rakastuneita ja heillä oli aikamoisia suunnitelmia tulevaisuudelle, sanoo puolestaan Tyler Fergusonin veli Mark.

Hän kertoo CBC:lle parin kävelleen London Bridgellä, kun isku tapahtui. Ferguson oli kävellyt jonkun askeleen Archibaldin edellä, kun auto ajoi väkijoukkoon.

–Hän kuuli renkaiden kirskuntaa, kääntyi katsomaan ja näki sekasorron ja auton ajavan ihmisten päälle, Mark Ferguson kertoo ja sanoo hänen veljensä sekä ensihoitajien yrittäneen vielä elvyttää Cassie Archibaldia.

Lontoon iskuissa menehtyi kaikkiaan seitsemän ihmistä ja 48 loukkaantui. Menehtyneiden joukossa on The Guardianin mukaan Archibaldin lisäksi ainakin yksi Ranskan kansalainen. Menehtyneen ranskalaismiehen lisäksi seitsemän muuta ranskalaista on loukkaantunut ja yksi on kateissa.

Britannian terveysviranomaisten mukaan 21 loukkaantunutta on edelleen kriittisessä tilassa. Vaikeasti haavoittuneiden joukossa on yksi järjestyspoliisi, joka yritti torjua hyökkääjiä patukallaan.

LISÄÄ AIHEESTA: