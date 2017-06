Useita kuoli ammuskelussa Floridassa – erotettu työntekijä surmasi työpaikalla

Kaikkiaan kuusi ihmistä on kuollut ammuskelussa Yhdysvaltain Orlandossa, Floridan osavaltiossa. Veriteko on tapahtunut maanantaiaamuna paikallista aikaa.

Asiasta kertovat muun muassa Florida Today ja BBC. Poliisin mukaan tilanne on hallinnassa, mutta kuolonuhreja on useita.

Joukkoammuskelu on ilmeisesti tapahtunut teollisuusalueella sijaitsevassa toimistorakennuksessa Orlandon itäosassa, paikallinen ClickOrlando-sivusto kertoo.

Orangen piirikunnan poliisilaitos on vahvistanut ammuskelun ja kuolonuhrit Twitterissä.

Päivitys klo 18.47: ammuskelussa on kuollut viisi ihmistä, minkä lisäksi asemies on tappanut itsensä. Poliisi kertoo, että ammuskelija oli taannoin irtisanottu yrityksestä, jonka tiloissa ammuskelu tapahtui. Seitsemän ihmistä onnistui pakenemaan yrityksen tiloista vahingoittumattomina.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

Sheriff: The shooter was carrying a gun and an knife. He was fired from this business. The individual shot former co-workers. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017