Suomalaismies joutui keskelle Lontoon hyökkäystä: ”He jalkautuivat ja alkoivat puukottaa ihmisiä”

Lontoossa asuva Juuso Hämäläinen, 33, joutui keskelle terrori-iskua sunnuntain vastaisena yönä, kun puukkomiehet hyökkäsivät ravintolaan, jossa hän työskentelee. Suomalaisen kollegaa puukotettiin kaulaan ja ravintolan asiakasta kahdesti selkään. Alkoi noin puolituntinen piinaava piileskely ravintolan alakerrassa.

Hämäläinen työskentelee apulaisravintolapäällikkönä Elliot’s-ravintolassa Borough Marketilla, London Bridgen läheisyydessä. Juuri Borough Marketille kolme hyökkääjää juoksi puukkoineen, kun olivat ensin ajaneet pakettiautonsa päin ihmisiä sillalla.

– He jalkautuivat sinne Marketille ja alkoivat puukottaa ihmisiä. Meidän ravintola oli yksi [johon he tulivat]. Kollegaani puukotettiin kaulaan ja yhtä asiakasta selkään kahdesti, Hämäläinen kertoo Uudelle Suomelle.

Elliot’sin terassi aukeaa kävelykatumaiselle tielle ja haitariovet erottavat terassin ravintolasalista. Avonaisia haitariovia ei saatu hyökkäyksen alkaessa kiinni, koska terassin pöydät olivat tiellä.

– He pääsivät aika suoraan sinne sisään terassialueelle ja baaritiskille.

Hämäläinen itse oli toisella puolella baaritiskiä. Silmittömän hyökkäyksen alettua hän pakeni muun henkilökunnan ja kymmenien asiakkaiden kanssa kapeita portaita pitkin ravintolan alakertaan. Hän kertoo, ettei rekisteröinyt tässä vaiheessa esimerkiksi hyökkääjien mahdollisia huutoja.

– Menin ihmismassan mukana alakertaan, sinne pakenivat terassilta ja baaritiskiltä kaikki, jotka pystyivät. Osa meni pöytien alle ravintolan takatilaan.

Alakertaan pakeneminen ei tarkoittanut varsinaista pakotietä tilanteesta, sillä se tarkoitti umpikujaan juoksemista. Alhaalla ei ole poistumistietä eikä matkalla alakertaan myöskään ole ovea, jonka olisi voinut lukita.

Hämäläinen kertoo, että heidän onnekseen hyökkääjät jatkoivat matkaansa, kun olivat ensin viskoneet ympäriinsä pulloja baaritiskiltä. Hämäläinen kertoo tässä vaiheessa nähneensä hyökkääjien kasvot ja kiinnittäneensä huomiota siihen, että miehet eivät näyttäneet erityisen nuorilta.

– Sen jälkeen [miesten siirryttyä kadulle] juoksin yläkertaan sulkemaan ne ovet. Heittelin tuolit edestä helvettiin ja vedin sen oven kiinni ja salpoihin, mutta minulla ei tietenkään ollut mukana avainta, joka lukitsisi oven. Laitoin siihen sitten pöydän ja baarijakkaran kiilaksi ennen kuin joku toi sen avaimen. Siinä vaiheessa oli jännät paikat, Hämäläinen kertoo.

Hyökkääjien uhka pysyi päällä, sillä he kulkivat kadulla edestakaisin iskien summittaisesti eri ravintoloihin, Hämäläinen kertoo.

– Aina tiesi mihin ravintolaan he menivät, koska ihmiset alkoivat juosta takaseinää kohti. Kaikki nämä ravintolat ovat aika avoimia.

Ainakin yhdellä hyökkääjistä oli päällään räjähdeliiviä muistuttava kapistus, joka Hämäläisen mukaan näytti ”feikiltä”. Hyökkääjillä olleet liivit onkin myöhemmin todettu vaarattomiksi.

”Missään vaiheessa ei tullut oloa, että tässä voisi käydä huonosti. Meni sellaiseen järjestelymoodiin”

Ravintolan ovi saatiin lopulta lukkoon. Ravintolan tiloissa oli kaksi uhria, jotka molemmat vuotivat pahasti verta. Kaulan tai niskan seuduille puukotettua Hämäläisen kollegaa, tarjoilija Candice Hedgeä, hoiti alakerrassa asiakas, joka sattui olemaan lääkäri. Selkään puukotettu toinen uhri oli yläkerrassa.

Ihmiset pitivät uhrien haavojen päällä lautasliinoja ja Hämäläinen puolestaan piti koko ajan puhelimitse yhteyttä hätäkeskukseen. Hälytysajoneuvot eivät kuitenkaan päässeet paikalle, sillä hyökkäys oli vielä käynnissä eikä hyökkääjiä ollut otettu kiinni.

– Sitten aloimme kuulla laukauksia. Siinä vaiheessa evakuoin kaikki asiakkaat yläkerrasta [katutasosta] alakerran keittiöön.

Poliisi ampui kaikki kolme hyökkääjää tapahtumapaikalle. Ravintola Elliot’sissa puukotetut työntekijä ja asiakas jäivät molemmat henkiin, mutta seitsemän muuta ihmistä kuoli hyökkäyksessä London Bridgen ympäristössä. Kaulaan puukotettu Candice Hedge käveli Hämäläisen mukaan itse hälytysajoneuvoille, koska ne eivät päässeet ajamaan ravintolan viereen.

Very, very happy to report that the staff member and customer injured on Sat are recovering in hospital and on the mend.

— Elliot's (@elliotscafe) June 5, 2017