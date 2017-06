Erittäin salainen NSA-raportti vuosi – Intercept: Venäjä hyökkäsi USA:n vaaleihin

Venäjän sotilaallinen tiedustelupäähallinto GRU suoritti kyberhyökkäyksiä ainakin yhtä yhdysvaltalaista äänestysjärjestelmän toimittajaa vastaan. Tieto selviää The Intercept -verkkolehdelle vuodetusta, Yhdysvaltain turvallisuuspalvelu NSA:n salaisesta raportista.

Lehti kuvailee vuodettua raporttia yksityiskohtaisimmaksi selvitykseksi Venäjän hakkeroinnista viime marraskuun presidentinvaaleihin, joka toistaiseksi on tullut julki. Erittäin salaiseksi leimattu raportti on päivätty toukokuun 5. päivään.

Kyberhyökkäysten lisäksi venäläiset lähettivät 122 vaalivirkailijalle tietojenkalasteluviestejä vain muutamia päiviä ennen vaaleja. Viestien avulla venäläishakkerit yrittivät saada virkailijoiden tietokoneet hallintaansa.

Verkkohyökkäysten kohteeksi joutunut yhtiö puolestaan toimitti äänestäjien rekisteröitymistietokantaa. Toisin kuin Suomessa, missä jokaiselle täysi-ikäiselle lähetetään ilmoitus äänioikeudesta, on Yhdysvalloissa jokaisen rekisteröidyttävä äänestäjäksi ennen kuin pääsee äänestämään.

–Jos jollakulla on pääsy osavaltion äänestäjien tietokantaan, he voivat häijysti muokata tai poistaa tietoja, sanoo kansalaisjärjestö Verified Votingin toiminnanjohtaja Pamela Smith Interceptille.

Vaikka raportti kuvaileekin verkkohyökkäyksiä yksityiskohtaisesti, NSA ei kyennyt selvittämään, vaikuttivatko venäläishyökkäykset vaalien tulokseen.

The Intercept on eBayn perustajan Pierre Omidyarin kustantama verkkolehti, joka perustettiin tutkimaan Edward Snowdenin vuotamia asiakirjoja. Snowden kritisoi päivää ennen viime marraskuun presidentinvaaleja, kuinka helppoa on hakkeroida erään järjestelmätoimittajan äänestyslaitteisiin.

Sähköinen äänestäminen ja sähköiset äänestysjärjestelmät ovat yleisiä Yhdysvalloissa. PEW-tutkimuskeskuksen mukaan 28 prosenttia amerikkalaisista asuu äänestysalueilla, missä on käytössä sähköiset äänestyslaitteet ja 47 prosenttia alueilla, missä optiset äänestyslomakkeet luetaan ja käsitellään sähköisesti.