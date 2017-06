Paniikki Notre Damen katedraalilla: Vasarahyökkääjää ammuttu

Pariisissa Notre Damen katedraalilla on käynnissä poliisioperaatio, jossa on haavoittunut ainakin kaksi ihmistä. Uutistoimisto Reuters kertoo, että epäilty vahingoitti poliisia, minkä johdosta poliisi ampui epäiltyä.

Sekä epäilty että poliisi loukkaantuivat välikohtauksessa.

Poliisi on varoittanut yleisöä pysyttelemään poissa alueelta.

BBC:n mukaan mies oli yrittänyt hyökätä poliisin kimppuun vasaralla. Poliisi oli virkatehtävissä Pariisin pääpoliisiasemalla, joka sijaitsee katedraalin vieressä.

Epäilty on haavoittunut ilmeisesti rintaan.

BBC:n mukaan laukaukset aiheuttivat paniikkia Notre Damen kävijöiden joukossa.

