2 iskua Iranissa – Fars: Isis ilmoittautui

Iranin pääkaupungissa Teheranissa on tehty samanaikaisesti aseelliset iskut maan parlamenttiin ja Iranin vallankumousjohtaja ajatollah Khomeinin mausoleumiin. Hyökkäksestä kertovat lukuisat kansainväliset uutistoimistot.

Iranin hallitusta lähellä oleva, ”puoliviralliseksi” uutistoimistoksi kutsuttu Fars kertoo, että mausoleumiin tehdyssä hyökkäyksessä olisi kuollut yksi ja haavoittunut kaksi henkilöä.

Iskussa kolme aseistautunutta henkilöä avasi tulen mausoleumissa ampuen kymmeniä laukauksia ja neljäs räjäytti itsemurhapommiliivin. Myöhemmin yksi hyökkääjä on kuollut viranomaisten luoteihin, toinen teki itsemurhan syanidikapselilla ja kolmas, naispuolinen taistelija on otettu kiinni, kertoo Fars. Isis on ottanut vastuun hyökkäyksessä.

Parlamenttitalon iskusta liikkuu ristiriitaisia tietoja. Joidenkin tietojen mukaan hyökkääjiä olisi vain yksi, mutta toiset raportit kertovat kolmesta tai neljästä rynnäkkökiväärein varustautuneista hyökkääjästä.