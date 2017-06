Kansanedustaja ja Lontoon ex-lähettiläs: Tämä on Britannian vaalien ”hot potato”

Ison-Britannian pääministeri Theresa May tulee tekemään EU:n kanssa erosopimuksen, uskoo Lontoon entinen suurlähettiläs, kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.).

Torstain parlamenttivaaleista May hakee Salolaisen mukaan itselleen selkänojaa ja ensimmäistä vaalivoittoa.

–Minusta tässä on ennen kaikkea kyse siitä, saako May sen turvallisen enemmistön, jolla hän voi lähteä Brexit-neuvotteluihin EU:n kanssa. Se on tämän vaalien hot potato ja ydin näissä vaaleissa. Eli kuinka vahvan tuen hän saa omalle johtajuudelleen ottaen huomioon, ettei hän ole johtanut puoluettaan vielä yksiinkään vaaleihin, toteaa Salolainen Uudelle Suomelle.

Tällä hetkellä Britannian parlamentin 650-paikkaisessa alahuoneessa Mayn johtamilla konservatiiveilla on 330 paikkaa. Eri ennusteiden mukaan (mm. täällä ja täällä) paikkamäärä voisi nousta nyt noin 370:een.

May linjasi aiemmin vaalikampanjansa aikana, että Brexitin kannalta ”ei diiliä on parempi ratkaisu kuin huono diili”. Julkisuudessa EU:n ja Britannian poliitikot ovat esittäneet vaatimuksia korvaussummista ja onpa Britanniassa vastustettu jopa EU:n pankki- sekä lääkevirastojen siirtoa pois Lontoosta.

–Me emme tietenkään tiedä, mikä on Mayn lopullinen tavoite, mutta jos pitää arvata, niin en usko, että britit lähtevät oven paukkuen ja ilman mitään sopimista. Minun olisi vaikea kuvitella sellaista. Se olisi niin – miten sen nyt sanoisi – tyhmä ratkaisu. Siitä jäisi niin paljon asioita auki, jotka jouduttaisiin sopimaan, sanoo Salolainen.

–Sillä voi uhata, mutta en jaksa uskoa, että se olisi lopullinen tulos.

Myös EK:n EU- ja kauppapolitiikan johtava asiantuntija Janica Ylikarjula pohti vaalien vaikutusta Brexitiin blogissaan. Hän arvioi, että lisäpaikat antaisivat Maylle lisää liikkumatilaa neuvotteluihin, mutta muistutti myös konservatiivien kovan linjan ”takapenkkiläisistä”. He ajavat eli tiukkaa linjaa Brexitissä ja lisäpaikkoja voittaessaan he voivat vaikeuttaa Mayn asemaa. Lisää aiheesta: ”Käsittämätön” Brexit-toteamus voikin muuttua todeksi – ”Tarkoittaisi tulleja”

Salolainen korostaa, että Britannian vaalitapa tuo kuvioon oman lisämausteensa.

–Pitää muistaa, että ihan pienet heilahdukset Britanniassa eivät tuota mitään, kun jokaisesta 650 vaalipiiristä valitaan yksi ehdokas. Kuka saa eniten ääniä, tulee valituksi. Britannia on siitä merkillinen paikka, että vähemmistö voi saada enemmistön parlamentissa, jos äänet jakautuvat sopivasti.

Kyselyiden mukaan Skotlannin kansallispuolue (SNP) olisi menettämässä paikkojaan. Taustalla on arvioitu vaikuttavan se, että Skotlannin itsenäistymishankkeille ei ole nyt yhtä kovaa nostetta kuin esimerkiksi vuosi sitten Brexitin jälkeen. Skotlanti kannatti Euroopan unionissa pysymistä Brexit-äänestyksessä.