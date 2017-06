”Donald Trump voi yhdistää Euroopan” – Suurlähettiläs näkee EU:ssa suurkriisin

Euroopan unioni (EU) käy läpi yhtä suurimmista kriiseistään, katsoo Jari Vilén, joka on EU:n suurlähettiläs Euroopan Neuvostossa. Hänen mukaansa kriisi antaa EU:lle mahdollisuuden uudistua, mitä saattaa ironisesti vauhdittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Vilén puhui keskiviikkona 7.6. Lohjalla. Puheessa nousi esille Trumpin vaikutus Eurooppaan sekä Suomen asema tulevaisuuden Euroopassa.

Vilén sanoi EU:n toimineen aina kriisien kautta ja kriisien antavan mahdollisuuden uudistua. Ironista Vilénin mukaan on se, että Trump itsessään voi olla se henkilö, joka antaa voiman EU:n uudistumiselle ja yhtenäistymiselle. Vilén totesi eurooppalaisten äänestäjien näyttäneen, että populismin aalto on katkeamassa ja eurooppalaiset hakevat nyt toisenlaisia ratkaisuja tulevaisuuteen ja turvallisuuteen.

Aikanaan kokoomuksen kansanedustajana toiminut Vilén korosti puheessaan, että EU:lla on tulevaisuudessa edessään monia haasteita. Hänen mukaansa pitää löytää ratkaisut turvallisuuden lisäämiseen Euroopan sisä- ja ulkopuolella, luoda yhteiset keinot terrorismin vastaisessa taistelussa, kyetä ottamaan johtorooli kansainvälisissä kauppa- ja ilmastosopimuksissa, luoda uusia työpaikkoja erityisesti nuorille, rakentaa hallittu siirtolaisuus ja puolustaa Euroopan yleisiä arvoja, etenkin vapaata liikkuvuutta.

Aikaa ratkaisujen löytämiseen on Vilénin mukaan vähän, sillä EU:n jäsenmaat kokoontuvat huippukokoukseen joulukuussa päättämään EU:n tulevaisuudesta, jolloin myös Suomen hallituksella on oltava valmiit vastaukset siihen, mihin Suomi on valmis sitoutumaan ja mitä Suomi tulevaisuudessa EU:lta ja omalta jäsenyydeltämme haluaa.

Vilén totesi Suomen seuraavien kevään 2019 eduskuntavaalien olevan määrittävä tekijä koskien myös Suomen asemaa uudistuneessa EU:ssa. Hän huomautti, että tulevan hallituksen harteilla on suuria päätöksiä Suomen eurooppalaisesta suunnasta sopivasti samaan aikaan, kun Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla.

Loppujen lopuksi Vilénin mukaan kysymys on siitä, aikooko Suomi jatkaa Paavo Lipposen hallitusten luomaa linjaa Suomen pyrkimisestä EU:n kaikkiin ytimiin vai onko Suomen peruslinja muuttumassa.