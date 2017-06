Suomalaisarvio Mayn tappiosta: ”Täydellinen virhearvio – Seurauksena suuri epätietoisuus”

Britannian konservatiivipuolue ei ole saavuttamassa mitään tärkeimmistä vaalitavoitteistaan, ja ne ovatkin osoittautumassa täydelliseksi virhearvioksi pääministeri Theresa Maylta, katsoo Lontoon entinen suurlähettiläs, kansanedustaja Pertti Salolainen (kok.).

Tulos todennäköisesti viivästyttää Brexit-neuvotteluita, joiden piti alkaa vielä kesäkuussa.

–Tämä osoittautuu nyt täydelliseksi virhearvioinniksi Maylta. Se on samaa luokkaa kuin David Cameronin aikaisempi. Tuntuu siltä, että konservatiiveilla ei nyt tämä arviointi kansakunnan tilasta tunnu olevan kohdallaan, Salolainen sanoo Uudelle Suomelle.

–Tämä oli vakava virhearvio.

David Cameronin virhearviolla hän viittaa Brexit-kansanäänestykseen, jonka Cameron lupasi ja järjesti. Hän odotti brittien kannattavan EU-jäsenyyttä, mutta toisin kävi.

Cameronin seuraajaksi noussut Theresa May puolestaan tavoitteli ennenaikaisilla parlamenttivaaleilla vahvaa mandaattia Brexit-neuvotteluihin. Toisin kävi siinäkin.

–Jos ajatellaan niitä syitä, minkä vuoksi May näihin vaaleihin meni, niin nehän ovat kaikki kääntyneet nyt päälaelleen: Hän ei saanut vankkaa kannatusta Brexit-neuvotteluille, hän ei saanut enemmistöä parlamenttiin. Päinvastoin seurauksena on suuri epätietoisuus ja todennäköisesti pitkät hallitusneuvottelut ja Brexit-neuvotteluiden lykkääntyminen, jos niistä ylipäätään nyt tulee mitään.

–Ensinhän pitäisi olla joku hallitus, että päästään neuvottelemaan.

Kun May ei saavuttanut enemmistöä, hän tarvitsee apupuolueen saavuttaakseen vankan tuen Brexit-neuvotteluille. Salolainen korostaa, että Britanniassa ei ole totuttu koalitiohallituksiin toisin kuin vaikkapa Suomessa, missä eri kokoonpanot ovat arkipäivää. Mistä May voisi löytää kumppanin?

–Se on hirveän hyvä kysymys. Kuinka he voisivat löytää kumppanin esimerkiksi Scottish Nationalist Partysta eli Skotlannin itsenäisyyspuolueesta? Se on hyvä kysymys, miksi he lähtisivät tähän. Hehän lähtisivät vain jos saisivat uuden kansanäänestyksen itsenäisyydestä. Kyllä tässä on hirveän monta kuoppaa edessä.

–Tässä on sekin mahdollisuus, että May pyytää eroa. Corbyn on jo tähän kehottanut, että hänen pitäisi erota.

