”Huono päivä rikollisille, hyvä veronmaksajille” – EU:lle oma syyttäjävirasto

Kaikkiaan 20 Euroopan unionin jäsenmaata on perustanut yhteisen EU-syyttäjäviraston. Kyse on uudesta itsenäisestä virastosta, jolla on toimivaltuudet tutkia ja syyttää rikoksia, jotka koskevat muun muassa EU-varojen väärinkäyttöä, korruptiota ja veronkiertoa.

Tällä hetkellä EU-viranomaisilla ei ole oikeutta käynnistää rikostutkintaa. Uusi syyttäjävirasto voi käynnistää tutkinnan, jos EU-varoja epäillään käytetyn väärin tai kavalletun vähintään 10 000 euroa tai jos verokeinottelulla on aiheutettu yli 10 miljoonan euron edestä taloudellista vahinkoa.

–EU syyttäjävirasto päätettiin perustaa. Taloudellisten rikosten paljastaminen tehostuu. Huono päivä rikollisille, hyvä veronmaksajille, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) riemuitsee asiasta.

Euroopan komissio huomauttaa, että EU-varojen väärinkäyttö ja arvonlisäveropetokset aiheuttavat vuosittain 50 miljardin euron menetykset jäsenmaille.

Uudessa syyttäjävirastossa mukana ovat Suomen lisäksi Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Latvia, Liettua, Luxembourg, Kreikka, Kroatia, Kypros, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki ja Viro.