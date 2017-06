Tämä on Theresa Mayn ratkaisu - ”Meillä on valtuutus”

Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtaja Theresa May jatkaa maan pääministerinä. Hän kertoi hetki sitten, että konservatiivit muodostavat hallituksen Pohjois-Irlannin Demokraattisen unionistipuolueen DUP:n kanssa.

–Se, mitä tämä maa nyt tarvitsee enemmän kuin koskaan, on varmuus. Koska konservatiiveilla ja DUP:lla yhdessä on eniten ääniä ja eniten paikkoja (parlamentissa), on selvää, että meillä on valtuutus varmuuden tarjoamiseen, May sanoi puheessaan BBC:n mukaan.

Mayn mukaan neuvottelut Britannian EU-erosta eli Brexitistä jatkuvat aikaisemmin sovitun aikataulun mukaan. Virallisten neuvottelujen EU:n kanssa on määrä alkaa 19. kesäkuuta.